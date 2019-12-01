Chile fortalece relación con México durante visita de trabajo de su canciller Francisco Pérez Mackenna

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 22:05:56

Ciudad de México, 9 de julio de 2026.- El secretario de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, quien se encuentra en México en una visita de trabajo, fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco.

Pérez Mackenna encabezó una reunión con más de 50 líderes empresariales para promover inversiones en Chile, donde destacó sectores como la minería, la energía y la tecnología, además del programa “Choose Chile”.

Asimismo, visitó la Embajada de Chile, donde se reunió con el equipo diplomático en México. Durante el encuentro se detallaron las prioridades de la política exterior, entre las que destacan la seguridad, el crecimiento económico y las alianzas estratégicas. Además, inauguró un mural en honor a los embajadores.

Cabe destacar que, en 2025, Chile se posicionó como el quinto socio comercial de México en América Latina, lo que refleja la importancia del Tratado de Libre Comercio modernizado como un mecanismo clave para fortalecer la relación económica.

Finalmente, ambos secretarios de Relaciones Exteriores celebraron la modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y Chile y coincidieron en que es un mecanismo fundamental para incrementar el intercambio comercial y las inversiones entre ambos países.