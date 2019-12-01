Chihuahua: vinculan a proceso a exfiscal César Jáuregui por presunta traición a la patria

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2026 a las 08:44:03

Chihuahua, 25 de octubre de 2026.- El exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, fue vinculado a proceso por presunta traición a la patria, en una investigación relacionada con la participación de dos supuestos agentes de la CIA en un operativo contra un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara.

Tras una audiencia de aproximadamente nueve horas, un juez determinó que el proceso continúe, fijó dos meses para la investigación complementaria y ratificó la prisión preventiva.

El exfuncionario permanecerá en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, mientras avanzan las indagatorias.

El caso está relacionado con un operativo realizado en abril, durante el cual cuatro personas murieron en un accidente vehicular, incluidos dos ciudadanos estadounidenses señalados como presuntos agentes de inteligencia.

La defensa ha cuestionado los señalamientos. La vinculación a proceso no implica una declaración de culpabilidad; será durante el procedimiento judicial cuando se determine si existe responsabilidad penal.