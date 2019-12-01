CFE restablece 91% del suministro eléctrico en estados afectados por lluvias

CFE restablece 91% del suministro eléctrico en estados afectados por lluvias
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 10:50:45
Ciudad de México, a 14 de octubre 2025.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) restableció el 91 por ciento del suministro eléctrico en los cinco estados más afectados por las lluvias de la semana pasada.

De manera remota, en la conferencia de prensa de la presidenta de México, la titular de la empresa estatal, Emilia Calleja explicó que más de 18 mil usuarios de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, resultaron afectados; aunado a lo anterior se especificó que hay 23 mil 779 servicios en proceso de restablecimiento.

Asimismo, resaltó que en los lugares con mayor afectación, se mantienen labores ininterrumpidas y acciones inmediatas, pues señaló que en 22 horas se alcanzó el 35% de los usuarios afectados y el 56 horas al 80%.

“Hasta el momento, se ha restablecido el suministro eléctrico a 119 mil 934 usuarios en los estados de Veracruz y 55 mil 648 en Hidalgo, lo que representa un avance del 92% y 85%, respectivamente. En el caso de San Luis Potosí, se alcanzó el 100% en 37 horas”, indicó la funcionaria federal.

