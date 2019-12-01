César Jáuregui acusa a Maru Campos de faltar a la verdad y denuncia persecución política

Almoloya de Juárez, Estado de México, a 26 de octubre de 2026.- El exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, cuestionó los señalamientos de la gobernadora María Eugenia Campos y pidió a la militancia del Partido Acción Nacional (PAN) pronunciarse en defensa del debido proceso, la presunción de inocencia y sus derechos políticos, al considerar que las acciones en su contra podrían responder a un abuso de poder.

Desde el penal del Altiplano, en el Estado de México, el exfuncionario difundió una carta pública fechada este lunes 26 de octubre, en la que calificó como desafortunadas las declaraciones recientes de la mandataria estatal y sostuvo que sus acusaciones no corresponden con la verdad.

Jáuregui recordó que, cuando Campos enfrentó cuestionamientos políticos, él salió públicamente en su defensa, participó en movilizaciones y mantuvo su respaldo a la gobernadora. Por ello, manifestó su inconformidad ante las declaraciones que ahora ha realizado en su contra.

“¿Lo que está pasando conmigo es justicia o abuso de poder?”, planteó en el documento, en el que aseguró que no busca responder con ataques personales, sino que se aclaren las circunstancias de los procedimientos judiciales que enfrenta.

El exfiscal también se dirigió a legisladores, dirigentes, militantes y simpatizantes del PAN para pedirles que se pronuncien públicamente sobre su situación. Aclaró que no solicita una defensa personal, sino respaldo a los principios de legalidad, respeto a los derechos políticos y garantía de un proceso justo.

La controversia se relaciona con el operativo realizado el pasado 18 de abril en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, donde participaron agentes estadounidenses y que derivó en la muerte de dos elementos de la Fiscalía estatal y dos agentes de Estados Unidos.

Por estos hechos, Jáuregui enfrenta procesos judiciales en los ámbitos estatal y federal. Entre los señalamientos se encuentran el presunto ejercicio ilegal del servicio público y la supuesta traición a la patria, relacionados con la participación de agentes extranjeros en el operativo.

En su carta, el exfuncionario sostuvo que asumió su responsabilidad institucional tras lo ocurrido, presentó su renuncia a la Fiscalía y compareció ante las autoridades federales. Sin embargo, rechazó que sus actuaciones constituyan la comisión de un delito y defendió las decisiones que tomó durante su gestión.

El enfrentamiento público se intensificó después de que Maru Campos declarara en entrevistas con medios nacionales que había advertido a Jáuregui sobre las implicaciones políticas y legales de la operación, además de señalar que el entonces fiscal actuó sin informarle oportunamente sobre distintos acontecimientos dentro de la institución.

La gobernadora ha defendido que las investigaciones deben desarrollarse conforme a la ley y ha sostenido que en Chihuahua no se protege ni se persigue a nadie. También ha señalado que los procedimientos federales contra el exfuncionario corresponden a una investigación distinta de la realizada por la Fiscalía estatal.

Jáuregui, por su parte, atribuyó su situación a una posible persecución política y pidió a sus compañeros de partido dar seguimiento institucional a su caso, además de defender la presunción de inocencia mientras se resuelven las acusaciones en su contra.

El caso permanece bajo investigación y las imputaciones contra el exfiscal deberán resolverse en las instancias judiciales correspondientes.