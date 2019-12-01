Cerrarán únicamente 8 estaciones del JuárezBus por desfile conmemorativo de Juárez: OTV

Ciudad Juarez, Chihuahua, 13 de diciembre de 2025.- La operadora de Transporte (OTV) informó que este domingo 14 de diciembre, debido al desfile conmemorativo del aniversario de Ciudad Juárez, se cerrarán a partir de las 8:00 a.m. y hasta las 3:00 p.m. únicamente 8 estaciones del BRT-1.



Las estaciones son: Durango, Oaxaca, Morelos, Babicora, Torres, Hiedra, Toronja Roja y Piña.



En cuanto a los accesos restantes del BRT-1, al igual que laslíneas BRT-2 y BRT-3, operarán en su horario habitual.



JuárezBus agradece la comprensión de las y los usuarios reiterando el compromiso de brindar un servicio eficiente y seguro.



Para mayor información o aclaraciones pueden comunicarse a la línea de atención del JuárezBus al (656) 852-73-84.