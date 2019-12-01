Cerca de un millón de jóvenes llenan de color a México con murales inspirados en el Día de Muertos

Ciudad de México, a 29 de octubre de 2026.- Cerca de un millón de jóvenes de todo el país participaron en una jornada nacional de muralismo que convirtió muros, escuelas, plazas y espacios públicos en lienzos dedicados a las tradiciones, la memoria colectiva y la identidad cultural de México, en el marco de las celebraciones por el Día de Muertos.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno de México a través del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), se realizó de manera simultánea en las 32 entidades federativas como parte de la estrategia Jóvenes Transformando México, con el propósito de promover la expresión artística juvenil y recuperar espacios comunitarios mediante el arte.

Las obras plasmaron elementos representativos de esta celebración, como catrinas, flores de cempasúchil y altares, además de homenajes a personajes históricos, seres queridos y símbolos propios de cada localidad. A través de estas creaciones, las juventudes mostraron la diversidad cultural del país y la importancia de mantener vivas las tradiciones mexicanas.

Como parte de las actividades, se organizaron 32 festivales culturales, uno por cada estado, en los que las y los participantes realizaron las últimas intervenciones en sus murales, acompañados de actividades artísticas y comunitarias que congregaron a familias y habitantes de distintas localidades.

La jornada también contempla oportunidades de formación para quienes deseen desarrollar sus habilidades en esta disciplina. Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las y los jóvenes con aptitudes e interés en el muralismo podrán postularse a becas del 100 por ciento para cursar un diplomado durante 2027, en modalidad presencial o virtual, de acuerdo con los criterios de selección que se establezcan.

El Diplomado Nacional de Muralismo estará a cargo de CIRCA 24 y buscará identificar y preparar a nuevos talentos mediante herramientas que fortalezcan sus capacidades creativas y les permitan continuar su participación en el movimiento muralista mexicano.

En la organización de esta jornada también colaboraron la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Educación Pública, así como Corazón Urbano, Comex y CIRCA 24, con el objetivo de ampliar el acceso de las juventudes a las actividades artísticas y culturales.

Con esta iniciativa, el Gobierno federal busca fortalecer la participación de las y los jóvenes en la transformación de sus comunidades, la recuperación de espacios públicos y la construcción de paz, al tiempo que promueve el muralismo como una expresión vinculada con la historia, las luchas sociales y la identidad del pueblo mexicano.