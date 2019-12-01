Cerca de 1 millón de jóvenes participan en el “Mosaico Nacional por la Paz y contra las Adicciones” en México

Ciudad de México, a 26 de noviembre de 2025.- En una jornada simultánea realizada en los 32 estados del país, alrededor de un millón de jóvenes de escuelas y comunidades participaron en el “Mosaico Nacional por la Paz y contra las Adicciones”, una actividad llena de entusiasmo y creatividad que recordó que la paz se construye colectivamente, desde cada aula y cada territorio.

El Mosaico formó parte de la Estrategia por la Paz y contra las Adicciones, que impulsa el Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Esta estrategia busca promover la prevención, la convivencia pacífica y el bienestar integral, fortaleciendo entornos saludables, seguros y con oportunidades para las juventudes. Asimismo, fomenta valores como la solidaridad, el respeto y la participación comunitaria, pilares esenciales para un país más unido.

En Michoacán, se obtuvo una gran respuesta, debido a que estudiantes de los 113 municipios se organizaron para formar, desde sus escuelas y espacios comunitarios, la frase “Plan Michoacán”, sumándose al Mosaico Nacional. Cada grupo elaboró la letra que le correspondía y, al integrarse todas, se creó un mosaico estatal de gran fuerza visual, reflejo del compromiso de las juventudes michoacanas con la construcción de entornos seguros, saludables y libres de adicciones.

La actividad estuvo acompañada por la Secretaría de Educación Pública, encabezada por Mario Delgado, y en coordinación con autoridades educativas estatales, cada plantel realizó la letra o la paloma asignada para integrarse al collage nacional. Al reunirse virtualmente todas las piezas, se formó la frase “Por la Paz y Contra las Adicciones”, mensaje que resonó a nivel nacional como símbolo del compromiso compartido por un país más pacífico y libre de adicciones.

A las 12:00 horas, se realizó una activación digital bajo el hashtag #MosaicoPorLaPaz, en la que miles de jóvenes compartieron fotografías, videos y mensajes que reflejaron su creatividad, identidad y determinación para impulsar transformaciones positivas en sus comunidades.

Iniciativas como el Mosaico Nacional confirman que la paz no es solo un ideal, sino una labor cotidiana que se construye mediante la participación colectiva. Al sumarse a estas actividades, cada joven se convierte en agente de cambio, portador de esperanza y protagonista de un México más seguro, solidario y con futuro.