Centro de Contacto 079 integra Línea AGRICULTURA para orientar a personas productoras sobre trámites y Programas del Bienestar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 11:20:16

Ciudad de México, a 14 de octubre 2026.- Con el objetivo de ofrecer un medio de contacto permanente con productores y personas usuarias del sector agropecuario, pesquero y rural, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) pusieron en operación la Línea Agricultura en el 079, el Centro de Contacto del Gobierno de México.

Desde el mes de septiembre, la Línea AGRICULTURA ofrece información y orientación las 24 horas, los 365 días del año, sobre trámites, servicios y programas sociales de secretaría federal, sus organismos sectorizados y entidades.

Más de 70 abogadas y abogados especializados orientan a las personas sobre trámites, quejas y denuncias de los programas como Producción para el Bienestar, Fertilizantes para el Bienestar, Bienpesca y Leche para el Bienestar.

También, las y los productores podrán conocer más sobre lo referente a producción agrícola, ganadería, pesquera, acuícola, sanidad e inocuidad agroalimentaria, certificación de semillas, el Registro Nacional Agropecuario y los servicios de Alimentación para el Bienestar, entre otros.

La Línea AGRICULTURA, disponible en todo el país, al marcar al 079 también atiende temas relacionados con sus organismos sectorizados: el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), así como de las entidades Alimentación para el Bienestar, Leche para el Bienestar y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).

Con este servicio, 079 ofrece atención especializada para que personas productoras y usuarias puedan resolver dudas, conocer los servicios disponibles y recibir acompañamiento ante dificultades relacionadas con trámites y programas del sector, sin importar el lugar del país en el que se encuentren.

La Línea AGRICULTURA forma parte del Centro de Contacto 079, a cargo de la ATDT, que acerca información y orientación de servicios públicos a las personas mediante atención permanente

El Centro de Contacto 079 cuenta con más de 30 líneas de atención y contribuye a avanzar en el compromiso de construir un gobierno cercano a la gente, al facilitar que las personas encuentren respuesta a sus necesidades y ejerzan sus derechos de manera sencilla y oportuna.