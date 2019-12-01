Celebran venezolanos en Querétaro detención de Nicolás Maduro 

Querétaro, Querétaro, 3 de enero del 2025.- Decenas de venezolanos avecindados en Querétaro, salieron esta tarde a celebrar la detención de quien fuera el presidente de su país, Nicolás Maduro; ahora muchos tienen la esperanza y contemplan la alternativa de regresar a su lugar de origen.

“Tenemos la esperanza de que esto cambie ya definitivamente, mi esposo está ya en la casa pendiente de las noticias, viendo a ver qué pasa, él tiene la esperanza de regresar porque a él le dieron una jubilación especial obligatoria casi a los 42 años, mi esposo tiene 60 años y tiene una maestría, es ingeniero tiene un máster en empresa y aquí ha tenido que trabajar de todo, de Uber, de lo que sea, de lo que salga”, afirmó Marvin Hernández, originaria del estado de Aragua y con 17 años radicando en Querétaro.

Mencionó que la mayoría de venezolanos están de acuerdo en que el gobierno de Estados Unidos este a cargo del gobierno de Venezuela mientras se realiza la transición.

Daria, originaria de Aragua reconoció que hay esperanza de volver a casa e iniciar emprendimientos, pues están felices de la liberación del pueblo.

“Sali por crisis humanitaria, mi familia y yo, estamos en la incertidumbre porque todavía no sabemos qué pasa con los demás, pero estamos esperando a que haya más información todavía estamos en la incertidumbre, pero celebrando la parte exitosa”.

Con la transición del gobierno esperan que finalmente Corina Machado logre encabezar el gobierno de Venezuela y cambie las políticas del país.

“Felices de que el día de hoy ya estamos libres, la esperanza es enorme, ya la crisis humanitaria era muy muy fuerte”.