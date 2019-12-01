Celebran venezolanos en Querétaro detención de Nicolás Maduro 

Celebran venezolanos en Querétaro detención de Nicolás Maduro 
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 3 de Enero de 2026 a las 18:31:33
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 3 de enero del 2025.- Decenas de venezolanos avecindados en Querétaro, salieron esta tarde a celebrar la detención de quien fuera el presidente de su país, Nicolás Maduro; ahora muchos tienen la esperanza y contemplan la alternativa de regresar a su lugar de origen.

“Tenemos la esperanza de que esto cambie ya definitivamente, mi esposo está ya en la casa pendiente de las noticias, viendo a ver qué pasa, él tiene la esperanza de regresar porque a él le dieron una jubilación especial obligatoria casi a los 42 años, mi esposo tiene 60 años y tiene una maestría, es ingeniero tiene un máster en empresa y aquí ha tenido que trabajar de todo, de Uber, de lo que sea, de lo que salga”, afirmó Marvin Hernández, originaria del estado de Aragua y con 17 años radicando en Querétaro.

Mencionó que la mayoría de venezolanos están de acuerdo en que el gobierno de Estados Unidos este a cargo del gobierno de Venezuela mientras se realiza la transición.

Daria, originaria de Aragua reconoció que hay esperanza de volver a casa e iniciar emprendimientos, pues están felices de la liberación del pueblo.

“Sali por crisis humanitaria, mi familia y yo, estamos en la incertidumbre porque todavía no sabemos qué pasa con los demás, pero estamos esperando a que haya más información todavía estamos en la incertidumbre, pero celebrando la parte exitosa”.

Con la transición del gobierno esperan que finalmente Corina Machado logre encabezar el gobierno de Venezuela y cambie las políticas del país.

“Felices de que el día de hoy ya estamos libres, la esperanza es enorme, ya la crisis humanitaria era muy muy fuerte”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Mujer pierde la vida en colapso de casa durante sismo en Acapulco
Michoacán bajo fuego federal: más de 300 detenidos, explosivos y toneladas de estupefacientes aseguradas en 52 días de ofensiva
Enfrentamiento armado entre grupos delictivos durante baile deja tres muertos en Cajeme, Sonora
Cinco imputados, vinculados a proceso penal por tentativa de homicidio contra agentes en Silao
Más información de la categoria
Comerciantes de Morelia No Alcanzan Meta de Ventas en 2025; Factores Sociales y Remesas Frenan Crecimiento
AMLO reaparece, condena acciones contra Nicolás Maduro y lanza advertencia directa a Donald Trump
Sería "muy difícil" para María Corina Machado gobernar Venezuela; es linda por no la respetan, asevera Trump
Colombia moviliza militares a la frontera con Venezuela tras ataque de EEUU
Comentarios