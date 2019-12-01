Ciudad de México, a 30 de junio de 2026.- La euforia se desató en distintos puntos del país, especialmente en el corazón de la capital, donde miles de seguidores se reunieron en el Ángel de la Independencia para celebrar la victoria de México sobre Ecuador en los dieciseisavos de final de la justa mundialista, disputada en el Estadio Ciudad de México.

El encuentro se definió desde la primera mitad con anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, lo que desató celebraciones inmediatas tanto dentro del estadio como en los principales puntos de reunión de la afición mexicana.

Desde horas antes del partido, el ambiente en la capital ya era festivo. Música, banderas, espuma y cánticos comenzaron a llenar los espacios públicos, anticipando lo que terminaría siendo una noche de celebración nacional.

El triunfo no solo significó el pase de México a los octavos de final, sino que también reavivó el entusiasmo de la afición, que volvió a ilusionarse con el tradicional “¿y si sí?”, en referencia a un posible avance histórico en la competencia.

En el Ciudad de México, la intensidad de los festejos fue tal que los goles fueron percibidos en algunas zonas como ligeros microsismos, reflejo del impacto emocional que generó el resultado entre los seguidores del conjunto tricolor.