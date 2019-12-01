Celebra Sheinbaum acuerdo con Guatemala y Belice para proteger la selva maya

Celebra Sheinbaum acuerdo con Guatemala y Belice para proteger la selva maya
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 08:29:52
Ciudad de México, a 18 de agosto 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo celebró el acuerdo con Guatemala y Belice, firmado el pasado 15 de agosto, para crear el Corredor Biocultural Gran Selva Maya Belice- Guatemala y México.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana destacó que se trata de un “acontecimiento histórico”; además, señaló que fue “una muy buena reunión” con sus homólogos guatemalteco y beliceño.

“No solamente se trata de proteger la naturaleza y el ecosistema, sino a la población, que se viva con bienestar, un acontecimiento histórico”, declaró la jefa del Ejecutivo federal.

Por otra parte, la gobernante explicó que se trabaja en la continuidad del Tren Interoceánico a Guatemala. “Obviamente eso ya lo haría Guatemala, no es que nosotros estaríamos construyendo los trenes, ellos bajo sus propias normas, leyes construyen la continuidad”, explicó.

En ese sentido, la presidenta Sheinbaum habló sobre la ampliación de la ruta del Tren Maya, la cual refirió que iría por Belice y bajaría hasta Las Flores, Guatemala.

Noventa Grados
