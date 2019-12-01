Celebra Ronald Johnson el decomiso de sustancias ilícitas en Colima; atribuye el resultado a cooperación entre México y EU

Celebra Ronald Johnson el decomiso de sustancias ilícitas en Colima; atribuye el resultado a cooperación entre México y EU
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 22:48:57
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 12 de marzo de 2026.- El decomiso de 270 kilogramos de fentanilo en el estado de Colima fue destacado por el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien señaló que el resultado es muestra de la coordinación y el intercambio de información entre las autoridades de ambos países para combatir al crimen organizado.

El diplomático destacó que cuando México y Estados Unidos trabajan de manera conjunta, las organizaciones criminales enfrentan mayores dificultades para operar. “Cuando nuestros países coordinan esfuerzos y comparten información, como en este caso, los criminales no tienen dónde esconderse”, expresó.

Johnson también afirmó que la cooperación promovida por el presidente estadounidense Donald Trump y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha permitido avanzar en la desarticulación de redes dedicadas al tráfico de drogas sintéticas. De acuerdo con el embajador, esta operación evitó que alrededor de 14 millones de dosis de fentanilo llegaran a las calles, lo que representa un impacto importante en la seguridad de ambas naciones.

El aseguramiento de la droga fue informado este jueves por el Gabinete de Seguridad de México, que también confirmó la detención de seis personas vinculadas con estas actividades ilícitas. Entre los capturados se encuentra Yair “N”, identificado como presunto líder de una célula delictiva dedicada a la distribución y tráfico de fentanilo y metanfetamina.

Las autoridades indicaron que el operativo forma parte de las acciones para frenar la producción y el trasiego de drogas sintéticas en el país, particularmente aquellas que tienen como destino el mercado estadounidense.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Dos atacantes abatidos tras enfrentamiento con militares y policías en Apatzingán, Michoacán 
Tras enfrentamiento armado en Cajeme, Sonora, despliegan operativo de seguridad que deja varios detenidos
Cierran retorno en zona de Las Adelitas en Lázaro Cárdenas por riesgos de accidentes
Cae presunto atacante de empleados de la FGE en Lázaro Cárdenas, Michoacán; Una agente del MP murió y un elemento resultó herido 
Más información de la categoria
Cae presunto atacante de empleados de la FGE en Lázaro Cárdenas, Michoacán; Una agente del MP murió y un elemento resultó herido 
México facilita evacuación de 1,200 connacionales desde países del Medio Oriente
Acuerdan Michoacán y Jalisco reforzar la seguridad en municipios limítrofes
Layda Sansores advierte posibles penas de hasta 37 años para detenidas tras marcha del 8M en Campeche
Comentarios