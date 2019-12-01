Celebra Ronald Johnson el decomiso de sustancias ilícitas en Colima; atribuye el resultado a cooperación entre México y EU

Ciudad de México, a 12 de marzo de 2026.- El decomiso de 270 kilogramos de fentanilo en el estado de Colima fue destacado por el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien señaló que el resultado es muestra de la coordinación y el intercambio de información entre las autoridades de ambos países para combatir al crimen organizado.

El diplomático destacó que cuando México y Estados Unidos trabajan de manera conjunta, las organizaciones criminales enfrentan mayores dificultades para operar. “Cuando nuestros países coordinan esfuerzos y comparten información, como en este caso, los criminales no tienen dónde esconderse”, expresó.

Johnson también afirmó que la cooperación promovida por el presidente estadounidense Donald Trump y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha permitido avanzar en la desarticulación de redes dedicadas al tráfico de drogas sintéticas. De acuerdo con el embajador, esta operación evitó que alrededor de 14 millones de dosis de fentanilo llegaran a las calles, lo que representa un impacto importante en la seguridad de ambas naciones.

El aseguramiento de la droga fue informado este jueves por el Gabinete de Seguridad de México, que también confirmó la detención de seis personas vinculadas con estas actividades ilícitas. Entre los capturados se encuentra Yair “N”, identificado como presunto líder de una célula delictiva dedicada a la distribución y tráfico de fentanilo y metanfetamina.

Las autoridades indicaron que el operativo forma parte de las acciones para frenar la producción y el trasiego de drogas sintéticas en el país, particularmente aquellas que tienen como destino el mercado estadounidense.