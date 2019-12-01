CDMX espera llegada de 13 millones de personas por festividades de la Virgen de Guadalupe

Ciudad de México, a 10 de diciembre 2025.- El gobierno de la Ciudad de México informó que espera la llegada de 13 millones de personas que visitarán la Basílica de la Virgen de Guadalupe el próximo 12 de diciembre.

Por lo anterior, la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada Molina, anunció que desplegará a más de 100 mil servidores públicos para procurar la seguridad de los peregrinos.

A través de un comunicado, el Gobierno capitalino informó acerca del ‘Operativo Basílica‘, integrado por unos 105 mil servidores públicos que “resguardarán la integridad” de todos los peregrinos durante el Día de la Virgen de Guadalupe, que se celebra cada 12 de diciembre.

El operativo de seguridad inició el pasado 5 de diciembre y se extenderá hasta el próximo 14 de diciembre, periodo en el que se calcula que llegarán a la ciudad unos 13 millones de fieles para honrar a la Virgen de Guadalupe.

De igual forma, la mandataria de la CDMX indicó que el Sistema de Transporte Colectivo Metro incrementará su número de agentes en las tres principales estaciones del recinto de la Basílica, donde habrá una “amplia red” de brigadistas de Protección Civil, miembros de la Secretaría de Salud federal y tres helipuertos, para la atención “urgente e inmediata”.