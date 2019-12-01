CDMX declara día feriado la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca

Ciudad de México, 3 de septiembre del 2025.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que el 11 de junio de 2026, día de la inauguración del Mundial de Futbol, será considerado feriado en la capital del país.

El Estadio Azteca albergará el acto inaugural, en el que la Selección Mexicana disputará el primer partido del certamen.

Brugada destacó que se trata de una fecha histórica y aseguró que la decisión busca que los capitalinos tengan la oportunidad de disfrutar del arranque de la Copa del Mundo sin contratiempos laborales o escolares.

Además, el gobierno capitalino organizará “festivales futboleros” en las 16 alcaldías de la ciudad, con actividades culturales y recreativas para que toda la población pueda vivir la fiesta deportiva más allá de las tribunas del coloso de Santa Úrsula.

La mandataria señaló que se trata de un esfuerzo por convertir a la Ciudad de México en un gran escenario de convivencia y celebración mundialista, con espacios públicos listos para recibir a locales y visitantes.

