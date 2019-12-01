Casetas del país avanzan hacia el cobro exclusivo con telepeaje

Casetas del país avanzan hacia el cobro exclusivo con telepeaje
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 22:03:19
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Ciudad de México, a 7 de julio de 2026.- El Gobierno federal prepara la eliminación gradual del pago en efectivo en las casetas de peaje del país como parte de una estrategia para modernizar la infraestructura carretera y agilizar la circulación vehicular. La transición al sistema de telepeaje se llevará a cabo durante los próximos meses.

Durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, informó que la meta es que todos los carriles de las plazas de cobro operen mediante telepeaje, en coordinación con la Agencia de Transformación Digital.

"El lograr ya todos los carriles con telepeaje y una migración a cero efectivo, que se dará en los próximos meses, esto lo estamos haciendo en coordinación con la Agencia de Transformación Digital. Todo esto para agilizar el tránsito en las casetas, tiene muchos beneficios", expresó el funcionario.

Esteva indicó que la sustitución del efectivo permitirá disminuir los tiempos de espera en las casetas, optimizar el flujo vehicular y mejorar la movilidad en la red federal de carreteras.

Asimismo, destacó que esta modernización forma parte de un plan de inversión histórica en infraestructura para el periodo 2025-2030, el cual contempla recursos para el desarrollo y mantenimiento de carreteras, autopistas, ferrocarriles y aeropuertos.

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