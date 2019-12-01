Caravana migrante avanza por Chiapas y suma casi 110 kilómetros de recorrido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2026 a las 18:27:50

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 14 de noviembre de 2026.- La caravana migrante denominada “Dios con nosotros, el Señor nos protege” continúa su recorrido por el estado de Chiapas, donde sus integrantes ya han avanzado cerca de 110 kilómetros desde que ingresaron a territorio mexicano.

El contingente, integrado por personas originarias principalmente de Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Venezuela, salió de Tapachula y se dirige hacia el municipio de Escuintla, como parte de su camino hacia el norte del país.

Durante el trayecto, algunas personas han presentado cansancio, deshidratación y lesiones en los pies debido a las largas caminatas. Ante esta situación, elementos de emergencia les han brindado apoyo.

La caravana ha realizado distintas paradas para descansar y recuperar fuerzas antes de continuar su recorrido por la carretera costera de Chiapas.

Se prevé que el grupo continúe avanzando durante los próximos días y que posteriormente llegue a Arriaga, desde donde buscaría seguir su camino hacia Oaxaca y otros estados del país.