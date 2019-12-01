Capacita SAT sobre Actividades Vulnerables y prevención de lavado de dinero

Ciudad de México, 3 de febrero del 2026.- Como parte de las acciones que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) implementa para prevenir y combatir el lavado de dinero, desde junio de 2025 se han llevado a cabo reuniones virtuales y presenciales con sujetos obligados de sectores que realizan actividades consideradas vulnerables, con el objetivo de capacitarlos en el correcto cumplimiento de las obligaciones que establece la ley en la materia.

De esta manera, autoridades del SAT capacitaron a integrantes de organizaciones como colegios de notarios, corredores, mediadores, contadores públicos, abogados, artistas plásticos, inmobiliarias, juegos con apuestas, concursos y sorteos, representantes de donatarias, comercializadores de vehículos, entre otros, a quienes se hicieron recomendaciones de buenas prácticas y se les explicó cuáles son las obligaciones que corresponden a cada sector, entre ellas darse de alta en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero y presentar avisos o informes.

Asimismo, en dichas reuniones se expuso que, de acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, los sujetos obligados deben:

Identificar a clientes o usuarios y verificar su identidad

Solicitar alta de activos virtuales

Cuando haya relación de negocios, requerir a clientes o usuarios información sobre su actividad u ocupación

Solicitar a clientes o usuarios información acerca de la existencia del beneficiario controlador

Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la información que sirva de soporte a la actividad vulnerable

Brindar las facilidades en las visitas de verificación

Contar con lineamientos internos

También, se hizo la invitación a visitar el Minisitio de Actividades Vulnerables, donde, entre otras cosas, pueden consultar los apartados de las 17 Actividades Vulnerables y abundar en la información relacionada con los derechos y obligaciones que corresponden a cada una de ellas.

Cabe recordar que la ley considera a las Actividades Vulnerables como aquellas que, por su naturaleza, son susceptibles de utilizarse para el lavado de dinero, mediante actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita y delitos relacionados.

Estas reuniones forman parte del cumplimiento al programa de capacitación especializada sobre Actividades Vulnerables y prevención de lavado de dinero, realizadas a través de la coordinación con los representantes de las asociaciones o sociedades donde se encuentran integrados los sujetos obligados, a fin de sensibilizar sobre la trascendencia de cumplir con sus responsabilidades administrativas.

Con estas acciones el SAT avanza en el fortalecimiento de la prevención y combate a operaciones con recursos de procedencia ilícita y reafirma su compromiso de cumplir con las facultades correspondientes para proteger el sistema financiero y la economía nacional.