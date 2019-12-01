Capacita Coesfo sobre el uso responsable del fuego a personas comuneras de San Juan Quiotepec, Oaxaca

Capacita Coesfo sobre el uso responsable del fuego a personas comuneras de San Juan Quiotepec, Oaxaca
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2025 a las 21:57:17
San Juan Quiotepec, Oax., 22 de noviembre de 2025.– Como parte de las acciones preventivas rumbo a la temporada crítica de incendios forestales, personal técnico de la Brigada El Tequio de la Comisión Estatal Forestal (Coesfo) impartió en San Juan Quiotepec una plática especializada sobre el uso responsable del fuego correspondiente a la NOM-015-SEMARNAT/AGRICULTURA.

En esta jornada realizada en las instalaciones del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (IEBO) plantel 201, participaron 26 personas, integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de la localidad, quienes recibieron información sobre lineamientos, responsabilidades y buenas prácticas para la realización de quemas agropecuarias de forma segura.

Durante la sesión se abordaron temas como la planeación de quemas, horarios permitidos, reducción de combustibles, organización comunitaria y medidas de mitigación para evitar que el fuego se salga de control.

