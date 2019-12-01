Caos en el AICM por falla en torre de control y lluvias

Caos en el AICM por falla en torre de control y lluvias
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Septiembre de 2025 a las 08:36:38
Ciudad de México, 28 de septiembre del 2025.- El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) vivió horas de caos la tarde-noche del sábado 27 de septiembre, luego de que se reportara una falla en la torre de control que dejó sin comunicación a las aeronaves.

De acuerdo con una fuente citada por El Financiero, “no había comunicación con ninguna aeronave, no se podían dar instrucciones”.

La plataforma Flightaware registró retrasos de hasta 26 minutos en despegues y 40 en aterrizajes.

El AICM atribuyó las afectaciones a la intensa lluvia en el Valle de México, lo que obligó a operar únicamente con la pista 05L-23R durante al menos dos horas.

El Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta) confirmó los retrasos y desvíos de vuelos a aeropuertos cercanos, aunque ni el AICM ni el sindicato aclararon oficialmente la supuesta pérdida de comunicaciones en la torre de control.

