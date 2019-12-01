Cancillería mexicana impulsa nuevas áreas de colaboración con Canadá

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 19:57:29

Ottawa, Canadá, 17 de julio de 2026.- El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, realizó una visita de trabajo a Ottawa, Canadá, para dar seguimiento a la implementación del Plan de Acción México–Canadá 2025–2028 y fortalecer el diálogo político de alto nivel entre ambas naciones.

Durante su encuentro con la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Anita Anand, ambos funcionarios destacaron los avances alcanzados en materia de comercio e inversión, salud, seguridad, transporte, manufacturas y protección ambiental. Además, coincidieron en impulsar nuevas áreas de colaboración orientadas al desarrollo, la competitividad, la prosperidad compartida y el bienestar de ambos países.

Asimismo, intercambiaron puntos de vista sobre temas regionales e internacionales de interés común y resaltaron la importancia de mantener el diálogo y la cooperación en foros multilaterales.

Como parte de su agenda, Velasco sostuvo un almuerzo de trabajo con la ministra Anand; el ministro de Seguridad Pública, Gary Anandasangaree; el ministro de Transporte, Steven MacKinnon; y la jefa negociadora del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Janice Charette, con quienes revisó las prioridades compartidas y los próximos pasos para fortalecer la relación bilateral.

Posteriormente, el canciller mexicano se reunió con Marc-André Blanchard, jefe de gabinete del primer ministro Mark Carney, con quien dialogó sobre el buen momento que atraviesa la relación diplomática entre ambos países, además de analizar la cooperación económica y las oportunidades de trabajo conjunto en sectores estratégicos como la inteligencia artificial.

La Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que la visita reafirmó el compromiso de México y Canadá con la Asociación Estratégica Integral, basada en el respeto mutuo, la confianza y una visión compartida de prosperidad.

Finalmente, en la gira de trabajo, Roberto Velasco estuvo acompañado por la subsecretaria para América del Norte, Cristina Planter Riebeling; el embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín González; el director general de Comunicación Social, Omar Wong Camarillo; y la jefa adjunta de Misión de la Embajada de México en Canadá, Cristina Oropeza.