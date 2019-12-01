Canacintra Querétaro ve oportunidad en fundición de precisión pese a retos globales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 16:33:59

Querétaro, Qro., 13 de abril de 2026.- La recuperación y aprovechamiento de materiales de precisión, especialmente en el ramo de la fundición, representa una oportunidad estratégica para fortalecer las exportaciones nacionales y sustituir piezas importadas, afirmó Alfredo Sahagún Sánchez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Querétaro.

Explicó que sectores como el automotriz y aeronáutico demandan materiales de alta precisión, en particular aluminio, que actualmente se importa de Estados Unidos y otros países.

Señaló que el aprovechamiento de desperdicios y su reconstrucción mediante procesos de fundición puede abrir un mercado importante para México.

“Aunque no fabriquemos aluminio en el país, la recuperación y el casting de precisión nos permiten seguir exportando y crecer en el mercado”.

El dirigente empresarial también se refirió al impacto de la guerra en los precios internacionales del petróleo y combustibles.

Reconoció que, hasta ahora, el Gobierno Federal ha logrado contener incrementos mediante reservas estratégicas, lo que ha permitido a los empresarios locales mantener estabilidad en costos de transporte y materias primas.

“Esperamos que el conflicto termine pronto para dar certeza a los mercados y evitar aumentos que afecten la movilidad y la producción”.Subrayó que la industria queretana se mantiene en expectativa, confiando en que la combinación de innovación en procesos de fundición y el respaldo de políticas de contención de precios permitirá sostener la competitividad de las empresas locales en el ámbito internacional.

Por ello, adelantó que los días 15 y 16 del mes en curso, Querétaro será sede del Evento Líder en Latinoamérica para la Industria de Inyección de Metales a través del Die Cating Expo México Meitech se ha consolidado como el evento de referencia en Latinoamérica, reuniendo a toda la cadena de proveeduría del sector de inyección de metales.

“Con el mismo compromiso y visión, nos posicionamos como el eslabón clave en la cadena de suministro para las industrias más dinámicas y de mayor crecimiento en México los sectores: automotriz, aeroespacial, electrodomésticos, eléctrico, entre otros”.

Destacó que ante la creciente demanda de piezas inyectadas en estos sectores estratégicos, Die Casting Expo México se ha afianzado como el evento de nicho más influyente, proporcionando un espacio esencial para el desarrollo de negocios, la innovación y el fortalecimiento de relaciones comerciales.