Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 11:50:18

San Pedro Cholula, Puebla, a 26 de noviembre de 2026.- Al menos 20 personas resultaron lesionadas luego de que un camión de transporte público de la ruta Transportes Unidos Huejotzingo (UTH) se impactara contra un establecimiento sobre el bulevar Forjadores, en San Pedro Cholula, Puebla, la mañana de este jueves.

El accidente ocurrió a la altura de la colonia Manantiales, cuando la unidad circulaba con dirección a la ciudad de Puebla. De acuerdo con testimonios de pasajeros, el conductor presuntamente viajaba a exceso de velocidad y competía por el pasaje con otro vehículo del transporte público.

Según estas versiones, un taxi foráneo le habría cerrado el paso al camión, por lo que el chofer realizó una maniobra brusca, perdió el control, invadió los carriles contrarios y terminó chocando contra el establecimiento Boss Night Club.

Al momento del impacto viajaban más de 40 personas, en su mayoría estudiantes universitarios. Paramédicos de San Pedro Cholula acudieron para brindar atención a los pasajeros, quienes presentaban golpes en distintas partes del cuerpo.

Después del choque, tanto el conductor como el cobrador huyeron del lugar, dejando el camión y a los pasajeros lesionados.

Una vez que recibieron atención prehospitalaria, algunos estudiantes se retiraron por sus propios medios. Posteriormente, una grúa retiró la unidad, mientras que el establecimiento presentó daños en uno de sus muros.

Hasta el momento, se desconoce el paradero del conductor y del cobrador, así como las posibles sanciones para el operador y el concesionario de la ruta.