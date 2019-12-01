Cae en Iztapalapa “El Kiko”, presunto líder de célula delictiva; ligado a feminicidio y extorsiones en cuatro estados

15 de Noviembre de 2025
Ciudad de México, Ciudad de México, 15 de noviembre de 2025.-
Autoridades de los tres niveles de gobierno detuvieron en la capital del país a Brandon Suárez Aguilar, identificado como “El Kiko”, señalado como presunto líder de una célula del grupo conocido como Los Malportados o Cártel Nuevo Imperio, vinculado a actividades de narcomenudeo, homicidio, extorsión, despojo, secuestro y robo en la Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Guerrero.

De acuerdo con el gabinete de seguridad, la captura se realizó en calles de la alcaldía Iztapalapa, tras labores de inteligencia que permitieron ubicar su presencia en la colonia Lomas de San Lorenzo, zona donde en agosto de 2024 fue asesinada una mujer, caso por el cual existía una orden de aprehensión en su contra por feminicidio.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, así como personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, quienes cumplimentaron el mandamiento judicial.

Tras el cruce de información, se le relaciona con al menos cinco carpetas de investigación por delitos contra la salud, asociación delictuosa, feminicidio, extorsión, delincuencia organizada y posesión de arma de fuego. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

