Cae en EEUU ex director de Pemex en sexenio de Peña Nieto; enfrenta cargos por corrupción en México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 09:32:04
Ciudad de México, a 14 de agosto 2025.- Carlos “N”, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) entre 2017 y 2018, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), en Estados Unidos, según información del periodista Arturo Ángel.

Lo anterior lo confirmó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su conferencia de prensa matutina, en la que señaló que el ex funcionario será extraditado para ser juzgado por delitos de corrupción en la función pública.

“Ayer se detuvo a un exdirector de Pemex, que era parte de las alertas que existían y es bueno, lo van a deportar y será juzgado en México por temas de corrupción”, señaló la mandataria mexicana.

El ex director de Pemex está señalado por sobornos en el Caso Odebrecht, “entre otras cosas”, agregó la jefa del Ejecutivo federal.

En México, Carlos “N” cuenta con una orden de aprehensión por presuntamente recibir un soborno de 4 millones de pesos por aprobar la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Cabe mencionar que, el exfuncionario fue denunciado por el también exdirector de la empresa productora propiedad del Estado, Emilio Lozoya Austin, quien enfrenta procesos por casos Odebrecht y Agronitrogenados.

