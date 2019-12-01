Buscan a Daniela, joven que desapareció tras la explosión de pipa en CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 14:26:08

Ciudad de México, a 11 de septiembre de 2025.- Ana Daniela Barragán Ramírez, estudiante de Ingeniería en Alimentos en la FES Cuautitlán, se encuentra desaparecida desde la tarde del miércoles, tras la explosión de la pipa de gas LP en el Puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

Su novio, Bryan Ramos, comenta que ha tenido que estar deambulando por los hospitales, sin tener éxito, ya que nadie le sabe dar razón de ella.

De acuerdo a información que proporcionó el joven, a las 15:00 horas de ayer, fue cuando perdieron comunicación con Dani, por lo que acudieron inmediatamente a la zona del accidente, en donde encontraron sus pertenencias.

Asimismo, indicó que solamente han tenido acompañamiento de la alcaldía Iztapalapa, pero las autoridades les han dado muy poca información, por lo que continúan buscando a la joven de 19 años de edad.

Además, dijo que hasta el momento han visitado 7 nosocomios, pero desafortunadamente, no han tenido respuestas favorables, por lo que aún mantienen la esperanza de encontrarla.

En el Hospital del IMSS 53, los guardias le dieron información falsa y después le ofrecieron una disculpa, debido a que se habían equivocado y la joven no estaba en ese lugar.

En Rubén Leñero, les comentaron que hay una mujer sin vida, la cual hasta el momento no ha sido identificada, por lo que se necesita de una prueba de ADN, para determinar si se trata de ella o no.

“Es mi novia y la amo”, declaró el novio de Daniela.