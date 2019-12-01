Busca Zoo de Morelia intercambio genético de jirafas, anuncia director

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados  | Fecha: 30 de Diciembre de 2025 a las 11:34:27
Morelia, Michoacán, a 30 de diciembre del 2025.- El Zoológico de Morelia proyecta establecer esquemas de intercambio genético de jirafas con otros parques zoológicos del país, con la finalidad de prevenir la consanguinidad y garantizar el adecuado desarrollo de los ejemplares que habitan en la capital michoacana.

Así lo informó el director del recinto, Julio César Medina Ávila, quien señaló que esta estrategia cobra relevancia tras el nacimiento, el pasado 13 de diciembre, de una cría macho de jirafa, el segundo alumbramiento registrado en el año, luego de un periodo de cuatro años sin reproducción de esta especie.

Apuntó que, si bien la carga genética actual se mantiene en condiciones favorables, resulta necesario anticiparse y comenzar a gestionar intercambios con otros centros especializados para fortalecer las futuras temporadas reproductivas.

Medina Ávila añadió que actualmente el Zoológico de Morelia cuenta nuevamente con nueve jirafas y subrayó que el trabajo constante del personal de cuidado animal ha sido clave para mantener altos índices de reproducción en distintas especies que forman parte del parque.

