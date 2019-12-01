Brugada propone que no haya ni clases ni trabajo presenciales durante Mundial 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 07:59:15

Ciudad de México, a 16 de abril 2026.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina lanzó un llamado a empresarios para que promuevan el home office o trabajo desde casa, durante el Mundial de futbol de 2026 que inicia el próximo 11 de junio.

“Necesitamos que durante este Mundial podamos, entre todos, trabajar para lograr que haya menos tráfico”, expresó la mandataria capitalina, quien agregó que incluso “estamos gestionado que las escuelas esos días no tengan clases”, aunque no dio mayores detalles.

En ese sentido, argumentó que su estrategia busca que el evento deportivo en la capital sea “sostenible ambientalmente”.

“Sí necesitamos que el home office regrese a la ciudad, que por el trabajo de oficina en el hogar, en este Mundial podamos tener aire limpio”, insistió la morenista.

Cabe señalar que, los días de partido en el Estadio Banorte (antes Azteca), se aplicará el programa Bájate del Coche, el cual consiste en que el acceso a la última milla será peatonal, a fin de promover el uso del transporte público y la ciclovía Gran Tenochtitlan, que será inaugurada el domingo próximo.

Además, se dio a conocer que el plan Mundial Verde incluye acciones como que los festivales futboleros del gobierno y el FIFA fan fest sean espacios libres de plásticos de un sólo uso; igualmente se impulsará la reutilización de residuos generados para fabricar mobiliario urbano.