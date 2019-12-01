Brinda capacitación a su personal la SSPC en protección de personas y conducción de vehículos

Brinda capacitación a su personal la SSPC en protección de personas y conducción de vehículos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Marzo de 2026 a las 16:19:16
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 1 de marzo de 2026.- Con el objetivo de reforzar la preparación del personal operativo en materia de seguridad, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Servicio de Protección Federal (SPF), concluyó los cursos “Protección a personas” y “Básico de conducción”, enfocados en elevar las capacidades técnicas y operativas para ofrecer un servicio más profesional, cercano y eficiente.

Durante la ceremonia de clausura, la directora general de Profesionalización, Edith Araceli Rodríguez Navarro, destacó que este tipo de formación exige disciplina, compromiso y un alto sentido de responsabilidad, cualidades indispensables para desempeñar labores de protección con estándares de calidad.

En su mensaje, subrayó que el proceso de profesionalización del SPF se rige por la prevención, el respeto pleno a los derechos humanos y la cercanía con la ciudadanía, pilares que permiten consolidar un servicio de seguridad confiable, humano y técnicamente capacitado.

Estas acciones, agregó, se desarrollan bajo la coordinación del comisionado Francisco Moreno Montaño y forman parte de la estrategia nacional de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y encabezada por el secretario Omar García Harfuch, con el propósito de fortalecer la formación de cuerpos de seguridad en beneficio de la población.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Golpe al crimen en Tierra Caliente de Michoacán: Aseguran pipa robada en Huetamo 
Dos menores de edad resultan lesionados al caer con un razer en un barranco de más de 100 metros de altura en Montemorelos, Nuevo León
Atentan contra motociclista en Celaya, Guanajuato; perdió la vida
Aparatosa carambola en el libramiento Norponiente, deja al menos 10 heridos en Querétaro
Más información de la categoria
Donald Trump abre la puerta al diálogo con Irán tras muerte de Alí Jameneí
Claudia Sheinbaum Pardo llama a la paz ante escalada entre Israel, EE.UU. e Irán
Sandra Cuevas acusa que "su vida está en peligro"; pide protección federal
Atentan contra motociclista en Celaya, Guanajuato; perdió la vida
Comentarios