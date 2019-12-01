Brinda capacitación a su personal la SSPC en protección de personas y conducción de vehículos

Ciudad de México, a 1 de marzo de 2026.- Con el objetivo de reforzar la preparación del personal operativo en materia de seguridad, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Servicio de Protección Federal (SPF), concluyó los cursos “Protección a personas” y “Básico de conducción”, enfocados en elevar las capacidades técnicas y operativas para ofrecer un servicio más profesional, cercano y eficiente.

Durante la ceremonia de clausura, la directora general de Profesionalización, Edith Araceli Rodríguez Navarro, destacó que este tipo de formación exige disciplina, compromiso y un alto sentido de responsabilidad, cualidades indispensables para desempeñar labores de protección con estándares de calidad.

En su mensaje, subrayó que el proceso de profesionalización del SPF se rige por la prevención, el respeto pleno a los derechos humanos y la cercanía con la ciudadanía, pilares que permiten consolidar un servicio de seguridad confiable, humano y técnicamente capacitado.

Estas acciones, agregó, se desarrollan bajo la coordinación del comisionado Francisco Moreno Montaño y forman parte de la estrategia nacional de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y encabezada por el secretario Omar García Harfuch, con el propósito de fortalecer la formación de cuerpos de seguridad en beneficio de la población.