Bomberos Zitácuaro será beneficiado con el programa de redondeo en tiendas Oxxo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 13:39:26

Zitácuaro, Michoacán, 15 de enero del 2026.- El Heroico Cuerpo de Bomberos de Zitácuaro informó que durante el primer trimestre de 2026 será beneficiado con el programa de redondeo “Cambio x Cambio” en las tiendas Oxxo de la región.

La corporación, cuyo lema es “No te conozco, pero daría la vida por ti”, hizo un llamado a la ciudadanía para redondear sus compras y convertir su cambio en un apoyo directo para la institución.

Bomberos Zitácuaro atiende en promedio 150 incendios al año, en los que se utilizan equipos de respiración autónoma, los cuales requieren ser recargados mediante un compresor especializado, equipo con el que actualmente no cuenta la corporación.

Los recursos obtenidos a través del redondeo serán destinados a la adquisición de dicho compresor, una herramienta fundamental para fortalecer la capacidad de respuesta en emergencias y salvaguardar tanto a los bomberos como a la población.

La corporación reiteró la invitación a la población a sumarse al redondeo en tiendas Oxxo y apoyar con ello el fortalecimiento del cuerpo de bomberos de Zitácuaro.