Bomberos de Zitácuaro concluyen misión de rescate en Venezuela y regresan a México

Bomberos de Zitácuaro concluyen misión de rescate en Venezuela y regresan a México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 20:44:16
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Zitácuaro, Michoacán, a 8 de julio de 2026.- Los comandantes Luis y Ángel Pérez Bernal, integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Zitácuaro, finalizaron su participación en las labores de búsqueda y rescate realizadas en Venezuela tras el terremoto ocurrido el pasado 24 de junio, formando parte del contingente de rescatistas mexicanos que acudió para apoyar a la población afectada.

Al subir al vuelo que los llevará de regreso a México y posteriormente a Zitácuaro, los bomberos michoacanos fueron despedidos en un acto de reconocimiento encabezado por la ministra de Justicia de Venezuela, quien destacó su entrega, valentía y solidaridad durante la emergencia.

Las autoridades venezolanas agradecieron el apoyo brindado por los rescatistas mexicanos y los calificaron como héroes por su labor humanitaria. "Se llevan el honor más grande de Venezuela al ser considerados héroes", fue el mensaje dirigido a quienes participaron en las tareas de auxilio.

Durante su estancia en la zona afectada, Luis y Ángel Pérez Bernal colaboraron junto con brigadas nacionales e internacionales en las labores de localización y rescate de personas, además de brindar apoyo a las familias damnificadas por el sismo.

Con esta misión, los comandantes representaron al Heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Zitácuaro, así como a Michoacán y a México, reafirmando el compromiso de los cuerpos de emergencia con la atención de desastres y la ayuda humanitaria más allá de las fronteras.

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