Body cam inhibe la comisión de delitos y fortalecen la confianza en la Policía en el municipio de Corregidora: Ángel Rangel

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 15:31:40

Corregidora, Querétaro, 6 de abril de 2026.- El uso de tecnología en la corporación ha permitido inhibir malas prácticas y fortalecer la confianza ciudadana en los cuerpos policiacos, confirmó Ángel Rangel Nieves, titular de la Secretaría de Seguridad Pública municipal de Corregidora.

Explicó que los oficiales portan cámaras corporales en sus uniformes, además de contar con videograbación a bordo de las patrullas, sistemas de 360 grados en las unidades y puntos de monitoreo en la ciudad. Estas herramientas, dijo, no solo previenen intentos de corrupción por parte de ciudadanos, sino también posibles conductas indebidas de los propios elementos.

“No tenemos casos recientes en el municipio donde se haya tenido que detener a alguien por ofrecimientos indebidos, porque en el momento en que eso ocurre se convierte en un delito y queda plenamente documentado”.

Subrayó que la corporación apuesta a un proceso de selección riguroso en el reclutamiento de nuevos elementos. Como parte de los exámenes de control de confianza, hasta el momento no se han registrado bajas recientes por malas prácticas.

Recordó que, aunque cada academia recibe decenas de solicitudes, solo un número reducido logra superar los filtros. “Son muchos los llamados, pero muy pocos los que verdaderamente pasan estos filtros y pueden ser elegidos para formar parte de la corporación”.

Detalló que la estrategia tecnológica y el proceso de selección buscan consolidar un cuerpo policiaco confiable, respaldado por la ciudadanía y por la administración municipal.

“Apostarle a la tecnología en materia de seguridad ha llevado a tener una confianza muy alta en el cuerpo policiaco de Corregidora”.

Informó que la corporación mantiene de manera permanente abierta la convocatoria para el reclutamiento de nuevos elementos, con el objetivo de atraer a jóvenes con vocación de servicio, sacrificio y entrega hacia la ciudadanía.

Destacó que se busca hacer más atractivo el ingreso a la Secretaría mediante apoyos e incentivos, siempre privilegiando la calidad humana y el compromiso social de quienes desean integrarse, derechos Humanos y confianza ciudadana.

Enfatizó que en lo que va de la presente administración, no se han recibido recomendaciones por parte de la Comisión de Derechos Humanos, lo que refleja el trabajo constante de capacitación y supervisión al interior de la corporación.

Invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier inconformidad en el servicio recibido, pues solo con la participación ciudadana es posible mejorar. “Si alguien recibe un servicio que no es el adecuado y se queda callado, las cosas no cambian. Cuando levantamos la voz, aportamos para que nuestro municipio y nuestro estado mejoren”.

Ante el posibles paro de transportistas, Rangel Nieves aseguró que la dependencia a su cargo trabaja de manera coordinada para garantizar la seguridad y tranquilidad de los habitantes. “La única manera de tomar acciones en beneficio de los ciudadanos es con su apoyo y confianza”.