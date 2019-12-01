Bloqueos de trabajadores del IMSS colapsan vialidades en Querétaro

El Marqués, Querétaro, 9 de octubre de 2026.- La Zona Metropolitana de Querétaro enfrenta este viernes un severo colapso vial debido a la expansión de las movilizaciones y bloqueos protagonizados por trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes exigen respuestas federales a sus demandas laborales. El conflicto, que comenzó alrededor de las 15:00 horas en las inmediaciones del Hospital General Regional No. 2 (El Marqués), ubicado en la colonia La Pradera, se extendió rápidamente y mantiene paralizada la circulación en ambos sentidos del Anillo Vial Fray Junípero Serra, afectando de manera crítica a miles de automovilistas y al transporte de carga y pasajeros que transita por esta importante zona de crecimiento.

De manera paralela a lo ocurrido en La Pradera, un contingente numeroso de médicos, enfermeras y personal de apoyo realizó otra fuerte manifestación en la capital queretana, bloqueando las inmediaciones de Avenida Zaragoza casi esquina con Paseo 5 de Febrero, justo frente al antiguo Hospital General.

La combinación de ambos puntos bloqueados ha desquiciado la movilidad urbana en arterias vitales, generando filas kilométricas, retrasos generalizados y la completa saturación de las rutas alternas disponibles en la zona metropolitana. Hasta el momento, los manifestantes han señalado que las protestas se mantendrán de forma indefinida ante la falta de acuerdos concretos con la federación, por lo que se desconoce con exactitud en qué momento se liberarán las vialidades.

Entre gritos de protesta, pancartas y consignas unísonas como “¡Pueblo escucha, también esta es tu lucha!” y “¡No que no, sí que sí, ya volvimos a salir!”, los trabajadores de la salud recorrieron los cortes viales para visibilizar su rechazo al incremento salarial ofrecido (del 2.9%) y la severa escasez de insumos médicos.

La situación ha generado momentos de tensión con algunos automovilistas y conductores molestos por los prolongados cierres viales. No obstante, los contingentes médicos han optado por acercarse a los vehículos para dialogar de forma pacífica, pidiendo comprensión a la ciudadanía y argumentando que se trata de una causa noble en defensa de la seguridad social y de condiciones dignas para atender a los propios derechohabientes.

Ante este panorama de caos, las autoridades locales reiteran el llamado a evitar por completo las zonas afectadas, especialmente los tramos de Fray Junípero Serra a la altura de La Pradera y los cruces de Zaragoza con 5 de Febrero.

Posterior a las 16:50 horas el grupo de manifestantes que mantenía cerrada la circulación en Avenida Fray Junípero Serra apertura la circulación y regresó a las inmediaciones del Hospital General 2, El Marqués.