Bloqueos carreteros, por falta de contrapesos del Gobierno Federal 

Querétaro, Qro., 6 de abril de 2026.- Tras lamentar las afectaciones que puedan haber ocasionado los bloqueos carreteros en distintos puntos del país, el Senador por Querétaro, Agustín Dorantes Lámbarri, llamó a la sensibilidad del régimen de Morena, para que tanto el gobierno federal como la cámara de diputados y senadores, permitan los contrapesos que les obliguen atender los problemas del país, como es hoy el reclamo de campesinos y transportistas.

“Si volteamos para atrás, recordamos que antes la discusión de los presupuestos era mucho más álgida, las organizaciones tenían una mayor participación del campo en las discusiones para buscar que se etiquetara recurso, lógicamente para el fortalecimiento del campo, del sector primario”.

“Hoy, al no tener un contrapeso, al tener una sola voz, un partido político que puede pasar todo sin discusión, sin conversación, sin diálogo, lógicamente quedan solamente algunos espacios como este para poder hacer valer la voz. Y lo vimos cuando se aprobó la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, donde también tuvieron que tomar las casetas, donde no hubiera legisladores distintos al régimen que pudieran ser sus voces, y eso hizo que tuvieran que tener un activismo distinto al que conocíamos en otras circunstancias”.

Recordó que los campesinos reclaman que el gobierno federal vuelva a otorgar apoyos para que puedan desarrollarse y lograr la competitividad que exige el país para lograr la soberanía alimentaria; y por parte de los transportistas, la exigencia es de seguridad personal para los hombres-camión y para evitar los constantes asaltos al transporte de carga que ya se refleja en los costos de operación de las empresas y en falta de certeza para la llegada de nuevas inversiones.

“Entonces, por un lado es eres menos productivo porque no puedes usar la tecnología disponible, en segundo lugar no hay no hay apoyos para el campo, y en tercer lugar, estamos viendo el tema de la inseguridad en las carreteras; pues cada vez es menos competitivo el campo, cada vez nuestro nuestra producción agrícola es más débil, cada vez los jóvenes, los chavos, los hijos de los agricultores ya no quieren producir, mejor se quieren ir a la fábrica a trabajar, y eso está haciendo que el objetivo de esta visión ideológica de la Soberanía Alimentaria que es justificada”.

“Hoy, pues cada vez estamos menos fuertes, y eso hace que haya menos competencia, y por eso los campesinos hoy deciden parar las carreteras, alzar la voz con el objetivo de que los escuche el gobierno y garantice una seguridad tanto patrimonial para sus productos y también para que haya más apoyo al campo y, de esta forma, puedan competir con otros países”.