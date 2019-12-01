Binomio canino detecta en el AICM sustancias ilícitas procedentes de Hong Kong, ocultas como cosméticos

Ciudad de México, a 17 de enero de 2026.— Un cargamento ilícito procedente del extranjero fue asegurado en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), como resultado de labores de inteligencia y revisión de mercancías realizadas por elementos de la Secretaría de Marina y Aduanas, con apoyo del binomio canino “Néstor”.

De acuerdo con información oficial, el paquete tenía origen en Hong Kong y había sido declarado como productos cosméticos; sin embargo, durante la inspección, el ejemplar canino realizó una marcación positiva que derivó en una revisión más exhaustiva, confirmándose la presencia de una sustancia ilícita con un peso aproximado de un kilogramo.

Las autoridades señalaron que este aseguramiento evitó la elaboración y distribución de más de un millón de dosis, lo que representa un impacto significativo contra las redes de tráfico internacional y una acción directa para impedir que este tipo de sustancias lleguen a las calles.

El paquete quedó a disposición de las autoridades competentes, quienes continuarán con las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades y posibles vínculos con organizaciones dedicadas al trasiego internacional.

Con este resultado, la Secretaría de Marina y Aduanas refrendaron su compromiso de reforzar los controles de seguridad en aeropuertos y puntos de ingreso al país, como parte de la estrategia para proteger a la población y combatir actividades ilícitas.