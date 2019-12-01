Binomio canino detecta en el AICM sustancias ilícitas procedentes de Hong Kong, ocultas como cosméticos

Binomio canino detecta en el AICM sustancias ilícitas procedentes de Hong Kong, ocultas como cosméticos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Enero de 2026 a las 20:03:30
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 17 de enero de 2026.— Un cargamento ilícito procedente del extranjero fue asegurado en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), como resultado de labores de inteligencia y revisión de mercancías realizadas por elementos de la Secretaría de Marina y Aduanas, con apoyo del binomio canino “Néstor”.

 

De acuerdo con información oficial, el paquete tenía origen en Hong Kong y había sido declarado como productos cosméticos; sin embargo, durante la inspección, el ejemplar canino realizó una marcación positiva que derivó en una revisión más exhaustiva, confirmándose la presencia de una sustancia ilícita con un peso aproximado de un kilogramo.

 

Las autoridades señalaron que este aseguramiento evitó la elaboración y distribución de más de un millón de dosis, lo que representa un impacto significativo contra las redes de tráfico internacional y una acción directa para impedir que este tipo de sustancias lleguen a las calles.

 

El paquete quedó a disposición de las autoridades competentes, quienes continuarán con las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades y posibles vínculos con organizaciones dedicadas al trasiego internacional.

 

Con este resultado, la Secretaría de Marina y Aduanas refrendaron su compromiso de reforzar los controles de seguridad en aeropuertos y puntos de ingreso al país, como parte de la estrategia para proteger a la población y combatir actividades ilícitas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Impunidad absoluta para líderes del crimen en Michoacán; sin recompensa en México pese a que EEUU ofrece 8 millones de dólares por su captura 
Hombre resulta gravemente herido tras ataque armado en salón de fiestas de Celaya, Guanajuato
Rescatan a dos caninos en condiciones críticas por presunto maltrato animal en la colonia Independencia, Morelia
Violencia: Ejecutan a dos en Uruapan, Michoacán
Más información de la categoria
Impunidad absoluta para líderes del crimen en Michoacán; sin recompensa en México pese a que EEUU ofrece 8 millones de dólares por su captura 
Se retira el general Covarrubias, el ex subsecretario de la Defensa Nacional que fraternizaba con la cuñada del mayor capo de Michoacán, quien fue asesinada
Segundo anillo periférico de Morelia, una supercarretera con altos estándares y visión de futuro: Bedolla
UMSNH: Actores externos buscan desestabilizar la primera elección rectoral democrática, advierte Yarabí Ávila
Comentarios