Beneficia AGRICULTURA a familias de Olinalá, Guerrero, con 21 toneladas de maíz y frijol

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 14:39:05

Ciudad de México, a 5 de octubre 2026.- Como parte de las acciones del Plan Maestro para la Montaña Alta y Baja de Guerrero, que impulsa el Gobierno de México, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) entregó cerca de 19 mil kilogramos (kg) de maíz blanco y 2 mil kg de frijol a familias del municipio de Olinalá.

En la segunda jornada “Justicia Alimentaria y Feria de Servicios Agropecuarios”, AGRICULTURA apoyó con paquetes de alimentación básica —50 kg de maíz y 5 kg de frijol— a 379 familias de las comunidades de Teticic, Tecorrales y El Refugio.

En seguimiento al compromiso de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la medida permite restablecer la seguridad, el empleo, las actividades agrícolas y la soberanía alimentaria luego de las afectaciones de las sequías en esa región de Guerrero.

La jornada también permitió acercar servicios, conocimientos e insumos para fortalecer las actividades agrícolas y pecuarias, a través de la participación coordinada entre instituciones federales, estatales y municipales.

En materia de sanidad animal, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) entregó vacunas contra la rabia y proporcionó Negasunt —producto con acción larvicida y cicatrizante para contribuir a la atención y prevención del gusano barrenador del ganado (GBG)—.

Además, las y los especialistas del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) brindaron asesoría técnica y realizaron la donación de muestras de maíces mejorados.

También impartieron talleres sobre buenas prácticas para el mejoramiento y conservación del maíz criollo, así como sobre el manejo adecuado de híbridos, con el propósito de que las y los productores cuenten con mayores elementos para tomar decisiones en sus parcelas.

El Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO) participó con la donación y explicación sobre el uso de fertilizantes orgánicos y bioinsumos, además de compartir conocimientos para favorecer prácticas productivas más sostenibles.

Las y los productores de Sembrando Vida también exhibieron y comercializaron sus mercancías, mientras que la tienda móvil de Alimentación para el Bienestar facilitó el acceso a productos alimentarios básicos para las familias asistentes.

De esta manera, la jornada “Justicia Alimentaria y Feria de Servicios Agropecuarios” reunió a instituciones y productores en un mismo espacio para compartir conocimientos, insumos y alternativas que contribuyen a la producción de alimentos, el bienestar de las familias y las capacidades del campo guerrerense.