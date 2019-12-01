Becas para el Bienestar permiten que 400 mil jóvenes más ingresen a preparatoria: Sheinbaum

Colima, Colima, a 23 de octubre de 2026.- La ampliación de las oportunidades educativas para los jóvenes es uno de los objetivos de las Becas para el Bienestar, programa que este año permitió que cerca de 400 mil estudiantes más ingresaran al nivel medio superior en México, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la entrega de tarjetas de la Beca Universal Benito Juárez en Colima.

Desde la Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad de Colima, la mandataria defendió que este apoyo se otorgue de manera universal y no únicamente a quienes obtienen las calificaciones más altas, pues consideró que todos los estudiantes necesitan recursos para continuar su formación académica.

Sheinbaum explicó que entregar becas exclusivamente por promedio puede generar divisiones entre los alumnos, por lo que su gobierno busca garantizar que las familias cuenten con un respaldo económico que facilite la permanencia escolar. Añadió que, junto con la Beca Rita Cetina, el programa contribuyó a que más jóvenes pudieran acceder a la preparatoria.

Durante el encuentro, también llamó a los estudiantes a sentirse orgullosos de ser mexicanos y recomendó dedicar menos tiempo a las redes sociales, así como fomentar la lectura y la convivencia con sus amigos.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que en Colima se realizan ampliaciones en siete planteles de educación media superior ubicados en Manzanillo, Tecomán, Colima, Cuauhtémoc y Villa de Álvarez. Además, anunció la construcción de un nuevo bachillerato en este último municipio y tres planteles del Bachillerato Nacional “Margarita Maza” en la entidad.

El funcionario señaló que más de cuatro millones de estudiantes de preparatoria en el país reciben la Beca Benito Juárez, como parte de las acciones federales para respaldar la continuidad de sus estudios.

En tanto, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, detalló que 19 millones 593 mil estudiantes reciben alguno de estos apoyos en México, con una inversión superior a los 136 mil millones de pesos.

Precisó que en Colima hay 115 mil 695 beneficiarios de los programas de becas. De ellos, más de 57 mil 500 reciben el apoyo de Rita Cetina para uniformes y útiles escolares en primaria; 31 mil 400 cuentan con la beca para secundaria y más de 24 mil 900 estudiantes de preparatoria son beneficiarios de la Benito Juárez.

La gobernadora Indira Vizcaíno Silva agradeció la visita de la presidenta, la número 11 a la entidad, y destacó que los programas educativos contribuyen a construir una sociedad con mayores oportunidades. También señaló que Colima cuenta con un esquema estatal de becas denominado Colibecas.

Durante el evento, Alexa Guadalupe Nava Ramírez, beneficiaria de la Beca Benito Juárez, agradeció el respaldo económico, al señalar que representa una ayuda para cubrir los gastos relacionados con sus estudios y favorece a los jóvenes que buscan continuar su preparación académica.