Beatriz Gutiérrez niega mudanza a España; afirma fue a visitar a AMLO el fin de semana

Beatriz Gutiérrez niega mudanza a España; afirma fue a visitar a AMLO el fin de semana
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 08:47:08
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 18 de agosto del 2025.- Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, negó, a través de una carta, las versiones periodísticas que afirmaban que vive en España junto a su hijo Jesús Ernesto.

La escritora e investigadora arremetió contra el medio de comunicación español ABC, quien dio a conocer dicha versión durante el fin de semana.

“Me dedico, desde hace décadas, a la docencia e investigación en una universidad pública de mi país, donde continuó trabajando, y desde luego no me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado. Tampoco Jesús Ernesto”, indicó.

En ese sentido, Gutiérrez Müller comparó al medio ABC con otros medios mexicanos, a quienes calificó como “calumniadores profesionales de la derecha más rancia y corrupta”, estar fanatizados por completo y que además quieren vengarse de “ya saben quién”, en referencia al expresidente López Obrador.

“Ese lindo señor originario de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, logró al menos dos hechos históricos: reducir notablemente la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Afortunadamente, el hampa del periodismo y sus jefes, los de la mafia del poder, cada día enseñan más el cobre,; aquí, en España y acullá”, lanzó.

“Por esta manera de ser de los medios, me quieren involucrar. Soy independiente de la política. No estoy en eso”, aseveró.

“Estoy enamorada de ese hombre y de mi hijo. Somos una familia muy unida a la cual han vilipendiado por los ideales de ese loco hermoso llamado AMLO. Estamos siempre en resistencia… (Por cierto: lo fui a ver este fin de semana a Palenque). Sepan que los protejo y lo seguiré haciendo hasta con mi vida, si es preciso”, afirmó.

“En nuestro querido México, ya no roban ni mandan los que sentían amos y señores de la nación. Y no se saldrán con la suya. ¿Quieren más aclaraciones? ¿Van a seguir calumniando? Tengan todos un buen día. La verdad siempre se abre paso”, sentenció en su misiva.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Irapuato tras persecución policial, fueron detenidos los presuntos homicidas del policía de Corregidora 
Volcadura deja un muerto y tres heridos en Tepalcatepec, Michoacán
Al menos 5 heridos en ataque armado en calles de Culiacán; los agresores se dan a la fugan
Hombre es asesinado a las afueras de la plaza de toros en Tarímbaro, Michoacán
Más información de la categoria
Beatriz Gutiérrez niega mudanza a España; afirma fue a visitar a AMLO el fin de semana
Volcadura deja un muerto y tres heridos en Tepalcatepec, Michoacán
Gobierno de Querétaro pone alto a música que promueve la violencia
Designan a José Antonio Cruz Medina nuevo Coordinador de Fiscales de la FGE Michoacán
Comentarios