Beatriz Gutiérrez niega mudanza a España; afirma fue a visitar a AMLO el fin de semana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 08:47:08

Ciudad de México, 18 de agosto del 2025.- Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, negó, a través de una carta, las versiones periodísticas que afirmaban que vive en España junto a su hijo Jesús Ernesto.

La escritora e investigadora arremetió contra el medio de comunicación español ABC, quien dio a conocer dicha versión durante el fin de semana.

“Me dedico, desde hace décadas, a la docencia e investigación en una universidad pública de mi país, donde continuó trabajando, y desde luego no me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado. Tampoco Jesús Ernesto”, indicó.

En ese sentido, Gutiérrez Müller comparó al medio ABC con otros medios mexicanos, a quienes calificó como “calumniadores profesionales de la derecha más rancia y corrupta”, estar fanatizados por completo y que además quieren vengarse de “ya saben quién”, en referencia al expresidente López Obrador.

“Ese lindo señor originario de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, logró al menos dos hechos históricos: reducir notablemente la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Afortunadamente, el hampa del periodismo y sus jefes, los de la mafia del poder, cada día enseñan más el cobre,; aquí, en España y acullá”, lanzó.

“Por esta manera de ser de los medios, me quieren involucrar. Soy independiente de la política. No estoy en eso”, aseveró.

“Estoy enamorada de ese hombre y de mi hijo. Somos una familia muy unida a la cual han vilipendiado por los ideales de ese loco hermoso llamado AMLO. Estamos siempre en resistencia… (Por cierto: lo fui a ver este fin de semana a Palenque). Sepan que los protejo y lo seguiré haciendo hasta con mi vida, si es preciso”, afirmó.

“En nuestro querido México, ya no roban ni mandan los que sentían amos y señores de la nación. Y no se saldrán con la suya. ¿Quieren más aclaraciones? ¿Van a seguir calumniando? Tengan todos un buen día. La verdad siempre se abre paso”, sentenció en su misiva.