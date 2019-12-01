Beatriz Gutiérrez Müller desmiente con un "no" rumores de mudanza a España; asegura desde mayo que vive "en nuestro bello México"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 07:40:58

Madrid, España, a 18 de agosto 2025.- La escritora Beatriz Gutiérrez Müller desmintió los rumores de la prensa que decían que se había mudado a vivir a la ciudad de Madrid, España, junto con su hijo Jesús Ernesto.

Días atrás, el diario español ABC, publicó una nota en la que aseguró que la doctora vivirá en el exclusivo barrio La Moraleja, que cuenta con jardines y campos de golf, mientras que su hijo, de 18 años, estudiará en la Universidad Complutense de Madrid.

Por lo anterior, la autora de "Feminismo Silencioso" fue cuestionada en redes sociales sobre un cambio de residencia.

"Dra. se irá a vivir a España?", le cuestionó un seguidor de Instagram, a lo que la esposa del ex presidente Andrés Manuel López Obrador respondió con un simple: “no”.

Además aseguró que ella vive en “nuestro bello México”.

Cabe recordar que el pasado mes de mayo, trascendió que la escritora solicitó la nacionalidad española, pese a la disculpa pública que promovió por La Conquista en el sexenio de su cónyuge.