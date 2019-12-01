Bajo control, incendio en la Refinería Olmeca: Petróleos Mexicanos

Bajo control, incendio en la Refinería Olmeca: Petróleos Mexicanos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 20:17:59
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Dos Bocas, Tabasco, 9 de abril de 2026.- Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que el incendio registrado en la Refinería Olmeca se encuentra bajo control y ya fue sofocado, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas.

De acuerdo con la empresa, en las labores para atender la emergencia participan alrededor de 150 elementos especializados, quienes lograron contener el siniestro.

Asimismo, el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, se traslada al lugar para supervisar personalmente las acciones implementadas.

La empresa productiva del Estado indicó que continuará informando sobre la evolución de la situación conforme se tengan más detalles.

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