Baches convierten en prueba de obstáculos Maratón de la CDMX 2O25: Ganador reprocha a Clara Brugada y organizadores, y acusa discriminación a su categoría 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Agosto de 2025 a las 16:25:55

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2025.- El Maratón de la Ciudad de México 2025, organizado por el gobierno capitalino y la empresa del magnate Carlos Slim, Telcel, fue criticada dentro y fuera de la ruta por los participantes y espectadores de la categoría en silla de ruedas, debido al mal estado de la ruta que provocó caídas y por el discurso de uno de los ganadores, quien señaló discriminación en la suma de los montos de los premios a su categoría.

La transmisión televisada mostró el momento en que dos participantes de la categoría en silla de ruedas que lideraban la carrera, cayeron al suelo al no percatarse de la presencia de baches que terminaron afectar el desempeño de todos los competidores.

Marco Caballero, deportista paralímpico ganador del segundo lugar del Maratón, desde el templete con los organizadores -incluyendo la jefa de gobierno Clara Brugada- reclamó el mal estado de la ruta.

“Dos amigos este año se cayeron en la ruta, gracias a dios no pasó a mayores, pero sigue pasando año con año esto; el año pasado otro compañero se ponchó y todo por culpa de baches, de coladeras, de no señalización.

“Y otro punto muy importante es que nos están discriminando. Somos atletas de alto rendimiento, somos atletas de élite, y no es posibles que ni siquiera (nos den) el 10 por ciento del (premio del) primer (lugar), de personas convencionales

“Las personas convencionales se llevan 50 mil dólares nosotros el primer lugar nos llevamos 60 mil pesos, entonces creo que hay discriminación”, acusó el deportista.

Asimismo, hizo votos de confianza en que sus palabras no provoquen la cancelación de la categoría el año próximo.