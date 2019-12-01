Avance y reuniones clave en el proyecto del tren México-Querétaro

Avance y reuniones clave en el proyecto del tren México-Querétaro
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 20:18:52
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Querétaro, Qro., 15 de abril de 2026.- El delegado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Querétaro, Carlos García Villaseñor dio a conocer que la construcción del tren México-Querétaro lleva un avance del nueve por ciento, mientras que la liberación de vía alcanza el 95 por ciento.

Explicó que el proyecto se divide en 12 frentes de trabajo, de los cuales Querétaro abarca del frente ocho al 12 y cada frente está coordinado por personal del agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles.

Destacó que las próximas acciones se incluye el reforzamiento de un puente en los laterales de Bernardo Quintana, que se llevará a cabo en aproximadamente mes y medio, trabajos que también estarán a cargo de los ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Reconoció que tiene programada una reunión para los días 22, 23 y 24 con la participación de la agencia de trenes, la Defensa Nacional, el gobierno estatal y los municipios involucrados, con la finales de definir la ejecución de obras en distintos puntos del proyecto ferroviario.

Destacó que proyecto contempla la intervención de 507 cruces a lo largo de la ruta para mantener la conectividad en las zonas donde pasará el tren, por lo que la intención de las reuniones es garantizar la movilidad y seguridad de la población sin interrupción entre los caminos de colonias y comunidades.

Afirmó que también se han hecho recorridos de supervisión en los municipios de San Juan del Río, El Marqués, Querétaro y Corregidora en las zonas donde se realizan trabajos por el Tren México-Querétaro; para conocer las inquietudes de los habitantes y definir acciones concretas en beneficio de los pobladores.

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