Autoridades piden evitar aglomeraciones y extremar precauciones por partido entre México e Inglaterra

Autoridades piden evitar aglomeraciones y extremar precauciones por partido entre México e Inglaterra
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Julio de 2026 a las 21:40:06
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 4 de julio de 2026.- Ante el partido de octavos de final entre México e Inglaterra, programado para este domingo en el Estadio Ciudad de México, autoridades federales y capitalinas hicieron un llamado a la población a actuar con responsabilidad y evitar concentraciones innecesarias durante la jornada.

La Coordinación Nacional de Protección Civil exhortó a la ciudadanía a seguir el encuentro desde sus hogares cuando sea posible, al considerar que ver el partido por televisión o plataformas digitales ayuda a disminuir las aglomeraciones y reduce riesgos en los espacios públicos.

Como parte del operativo de seguridad, el Gobierno de la Ciudad de México informó que desplegará más de 17 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, además de implementar filtros de acceso en la zona del Ángel de la Independencia, donde el aforo será limitado a 25 mil personas.

Asimismo se instalarán 60 pantallas para los aficionados, habrá ambulancias, personal médico y de Protección Civil, así como vigilancia permanente mediante las cámaras del C5.

Finalmente, se ampliará la aplicación de la ley seca en distintos puntos de la capital para restringir la venta de bebidas alcohólicas durante la jornada.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Enfrentamiento contra civiles armados deja un marino muerto y 3 más lesionados en Mazatlán
Hallan cadáver en Parácuaro, Michoacán 
Verano seguro: La SSP lanza medidas preventivas para un verano seguro en Michoacán
Cae presunto responsable de desaparición de 8 jóvenes de call center en Jalisco
Más información de la categoria
Churumuco, Michoacán, al borde del estallido: víctimas de desplazamiento amenazan con recuperar el municipio por la fuerza si autoridades no actúan contra clan político - criminal
Enfrentamiento contra civiles armados deja un marino muerto y 3 más lesionados en Mazatlán
Sheinbaum opina sobre detención de hermana de Emilio Lozoya
Michoacán: Desplazados de Churumuco advierten que tomarán las armas para recuperar sus hogares; claman a Sheinbaum y Bedolla actuar contra Gabino Barrera, jefe de plaza y presunto cuñado de la alcaldesa
Comentarios