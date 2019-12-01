Autoridades piden evitar aglomeraciones y extremar precauciones por partido entre México e Inglaterra

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Julio de 2026 a las 21:40:06

Ciudad de México, 4 de julio de 2026.- Ante el partido de octavos de final entre México e Inglaterra, programado para este domingo en el Estadio Ciudad de México, autoridades federales y capitalinas hicieron un llamado a la población a actuar con responsabilidad y evitar concentraciones innecesarias durante la jornada.

La Coordinación Nacional de Protección Civil exhortó a la ciudadanía a seguir el encuentro desde sus hogares cuando sea posible, al considerar que ver el partido por televisión o plataformas digitales ayuda a disminuir las aglomeraciones y reduce riesgos en los espacios públicos.

Como parte del operativo de seguridad, el Gobierno de la Ciudad de México informó que desplegará más de 17 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, además de implementar filtros de acceso en la zona del Ángel de la Independencia, donde el aforo será limitado a 25 mil personas.

Asimismo se instalarán 60 pantallas para los aficionados, habrá ambulancias, personal médico y de Protección Civil, así como vigilancia permanente mediante las cámaras del C5.

Finalmente, se ampliará la aplicación de la ley seca en distintos puntos de la capital para restringir la venta de bebidas alcohólicas durante la jornada.