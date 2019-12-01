Autoridades mantienen control de contaminación por hidrocarburos en el Golfo de México

Autoridades mantienen control de contaminación por hidrocarburos en el Golfo de México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Marzo de 2026 a las 16:37:45
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Ciudad de México, 28 de marzo de 2026.- Dependencias federales y autoridades locales informaron que la afectación por hidrocarburos en el Golfo de México se encuentra bajo control, luego de implementar un operativo conjunto que ha permitido recuperar diversas zonas costeras y mantener playas en condiciones limpias.

El despliegue fue encabezado por un grupo interinstitucional en el que participan la Secretaría de Marina, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Energía, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, Petróleos Mexicanos y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, quienes activaron protocolos de emergencia para atender la contingencia.

Como parte de estas acciones, se movilizó a más de 3 mil elementos, apoyados por 46 embarcaciones, 45 vehículos y siete aeronaves, además de drones y barreras de contención, con el fin de frenar la dispersión del contaminante y atender las zonas afectadas.

Las labores han permitido recolectar más de 700 toneladas de residuos en áreas costeras, mientras que en altamar se han recuperado cerca de 40 toneladas adicionales, reduciendo el riesgo de que el hidrocarburo llegue a las playas.

En total, se han intervenido 39 playas a lo largo de más de 480 kilómetros de litoral, incluyendo ecosistemas sensibles como manglares y esteros en Veracruz y Tamaulipas, donde continúan trabajos de limpieza y manejo adecuado de residuos.

De forma paralela, en la Sonda de Campeche, especialmente en el complejo Cantarell, se mantienen labores de inspección, contención e investigación para atender el origen del incidente.

Las autoridades destacaron que la coordinación entre instituciones y comunidades ha sido clave para contener la dispersión del hidrocarburo, mientras continúan las tareas de vigilancia ante posibles recales.

Finalmente, instancias ambientales mantienen abiertas las investigaciones para determinar las causas del incidente y deslindar responsabilidades conforme a la ley.

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