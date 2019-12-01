Autoridades de Veracruz y Tamaulipas piden evacuar márgenes del río Pánuco ante riesgo de desbordamiento

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 08:33:27

Pueblo Viejo, Veracruz, 10 de octubre de 2025.- Las autoridades de Pueblo Viejo, Veracruz, y Tampico, Tamaulipas, emitieron un llamado urgente a las familias que viven a orillas del río Pánuco para evacuar de inmediato hacia los albergues más cercanos, ante el riesgo inminente de desbordamiento del afluente.

La alcaldesa Valeria Nieto Reynoso, de Pueblo Viejo, advirtió que las recientes lluvias han elevado considerablemente el nivel del río, lo que podría provocar inundaciones severas en las comunidades ribereñas y zonas cercanas a la laguna.

“Para las personas que viven a orillas del río Pánuco y en la laguna, favor de hacer caso a este comunicado y evacuar a los albergues cercanos… Esto es una emergencia y, por favor, extremen precauciones”, alertó la mandataria a través de redes sociales.

El comunicado también detalla que el río Pánuco ya se desbordó en los municipios de El Higo, Tempoal y Pánuco, por lo que se espera que el exceso de agua llegue a Pueblo Viejo en las próximas horas.

En Tampico, la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya pidió a la población actuar con responsabilidad y evacuar preventivamente si su vivienda se encuentra en la ribera del río.

“Si vives a la margen del río y es necesario desalojar tu vivienda, hazlo de manera preventiva. Estamos listos para brindarte apoyo y atención”, expresó.

Los refugios temporales habilitados en Tampico son:

Auditorio Municipal de Tampico

Delegación Zona Norte

Centro de Bienestar y Paz – Col. Vicente Guerrero, Sector Moscú

Autoridades estatales y municipales mantienen vigilancia permanente en el cauce del Pánuco, mientras elementos de Protección Civil y del Ejército Mexicano apoyan en las labores preventivas y de evacuación.