Autoridades coordinan acciones preventivas por lluvias y frío; reportan saldo blanco

Ciudad de México, 11 de enero de 2026. — La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen un monitoreo permanente y acciones coordinadas para la atención de la población ante los efectos del frente frío número 27, el evento de “Norte” y el paso de la segunda tormenta invernal en el país.

De acuerdo con el reporte oficial, hasta el momento se mantiene saldo blanco y los efectos han sido mínimos, aunque se han registrado caídas de árboles y postes, encharcamientos viales y el desbordamiento del río Tepango en San Andrés Tuxtla, Veracruz.

Elementos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) realizan recorridos y labores coordinadas con autoridades locales en Puebla, Veracruz, Chiapas y Tabasco, para informar a la población sobre riesgos, identificar zonas vulnerables, brindar apoyo a comunidades afectadas y restablecer el suministro eléctrico.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé que para el lunes 12 y martes 13 de enero, la segunda tormenta invernal mantenga un ambiente de frío a gélido, con vientos fuertes en el noroeste, norte y noreste del país, además de condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas de Chihuahua, Durango, la sierra de Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas, así como lluvia engelante en algunas entidades del norte.

Asimismo, el frente frío 27 provocará lluvias intensas a torrenciales en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; muy fuertes en Puebla y Campeche, y fuertes en Yucatán y Quintana Roo, además de un evento de “Norte” muy fuerte a intenso y oleaje elevado en costas del Golfo de México y el istmo de Tehuantepec.

Ante este panorama, las autoridades exhortaron a la población a reforzar medidas de autoprotección, evitar desplazamientos innecesarios, mantenerse informada por canales oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil.