Aumentan en más de 120 los casos de sarampión en la CDMX entre diciembre y enero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 12:22:45

Ciudad de México, a 2 de febrero 2026.- El número de casos de sarampión en la Ciudad de México aumentó de cinco en diciembre de 2025, a 126 en enero de 2026, de acuerdo con la titular de la Secretaría de Salud local, Nadine Gasman Zylbermann.

En entrevista, la funcionaria capitalina destacó que el 90 por ciento de las personas contagiadas no contaban con la vacuna, por lo que pidió a la población que complete y actualice sus esquemas de inmunización para contener la transmisión del virus.

Igualmente, resaltó que si bien hay niños infectados, el grupo de edad más afectado se ubica entre 20 y 44 años, por lo que es importante asegurar que los menores de edad cuenten con su esquema completo.

Además, Gasman Zylbermann indicó que en diciembre los contagios se concentraron en las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa, pero se extendieron a demarcaciones como Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Iztapalapa y Gustavo A. Madero, debido al incremento de movilidad por las fiestas decembrinas y la llegada de personas provenientes de otras entidades.

Por otra parte, la secretaria expresó que la vacunación es una herramienta segura, gratuita y disponible en todos los centros de salud, kioscos y estaciones del Metro.

“La meta es alcanzar una cobertura de 95 por ciento y con ello lograr la inmunidad de rebaño para que el virus no tenga a quién contagiar”, expuso.