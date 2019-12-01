Aumenta a 66 cifra oficial de muertos por lluvias en 5 estados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 07:45:57
Ciudad de México, a 15 de octubre 2025.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que la cifra de muertos por las lluvias que azotaron el país la semana pasada aumentó a 66, mientras que indicó que hay 75 personas en calidad de desaparecidas.

De igual forma, señaló que derivado de los estragos que las precipitaciones causaron en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, el Comité Nacional de Emergencia se mantiene en sesión permanente, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con la participación de los titulares de dependencias federales y de los estados afectados.

“El Comité se reúne diariamente para evaluar avances, coordinar acciones interinstitucionales y fortalecer las estrategias orientadas a la recuperación de la normalidad en las localidades impactadas”, apuntó la dependencia en un comunicado.

Según los datos proporcionados por las entidades afectadas, la CNPC dio a conocer la cifra actualizada de muertos:

  • Veracruz: 30 muertos, 18 personas no localizadas y 40 municipios afectados.
  • Hidalgo: 21 muertos, 50 personas no localizadas y 29 municipios afectados.
  • Puebla: 14 muertos, 7 personas no localizadas y 23 municipios afectados.
  • Querétaro: un muerto y 8 municipios afectados.
  • San Luis Potosí: 14 municipios afectados.
Noventa Grados
