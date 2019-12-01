Atiende Gobierno de Michoacán incendio forestal en Nuevo Urecho

Nuevo Urecho, Michoacán, 8 de abril de 2026.- Con el objetivo de sofocar el incendio forestal registrado en la localidad de La Cebadilla, el Gobierno de Michoacán fortaleció el despliegue operativo en el municipio de Nuevo Urecho. La estrategia incluye el apoyo aéreo de un helicóptero equipado con helibalde, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública.

En tierra, participan siete brigadas de la Comisión Forestal del Estado (Cofom) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor), respaldadas por cinco técnicos especializados de ambas dependencias. A este despliegue se suma la fuerza operativa de Protección Civil estatal y de los municipios de Ario y Nuevo Urecho, además del apoyo de 150 personas voluntarias.

Según el reporte preliminar de las 10:50 horas, el incendio se encuentra controlado en un 50 por ciento. Se informa a la población que el incremento en la columna de humo es resultado de la aplicación estratégica de la técnica de contrafuego, una maniobra prevista para frenar el avance del siniestro.

Se recomienda a la población evitar acercarse a la zona y utilizar cubrebocas mientras se dispersa el humo. Asimismo, se reitera reportar cualquier incendio forestal a los números de emergencia 911 o 089.