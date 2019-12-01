Ataque a vehículo donde viajaba nieta de Rubén Rocha Moya, habría sido por robo: CSP

Ataque a vehículo donde viajaba nieta de Rubén Rocha Moya, habría sido por robo: CSP
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 10:56:06
Ciudad de México, a 24 de septiembre de 2025.- Después del ataque armado del que fue víctima la nieta del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la presidenta de México, indicó que al parecer se trató de un intento de robo de vehículo y no una agresión directa en contra de la familia del mandatario estatal.

“Se está investigando cuál fue la causa, parece fue el robo del vehículo, no necesariamente está vinculada con la familia. Se están haciendo todas las investigaciones y el gabinete (de seguridad) va a dar seguimiento”, expresó la mandataria federal.

“Iba manejando un escolta, y había otra persona en el vehículo, y hubo agresión contra estas personas y hasta ahora, lo que se mencionó en el gabinete, es que parece ser robo de la camioneta, pero no se descarta cualquier hipótesis", señaló Sheinbaum.

Además, dijo que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, sigue realizando las investigaciones correspondientes en coordinación con la Secretaría de Seguridad, con la finalidad de esclarecer el ataque.

 

