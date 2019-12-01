Ataque a diputados en Culiacán fue obra de célula delincuencial de Sinaloa, confirma García Harfuch; avanzan investigaciones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 11:34:05

Tijuana, Baja California, 30 de enero del 2026.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el ataque armado contra diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán, Sinaloa, fue perpetrado por una célula criminal vinculada a Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.

Durante su declaración, el funcionario señaló que ya existen avances en la investigación y que las autoridades tienen identificados a los responsables.

“Tenemos avances, la investigación la estamos trabajando, fue una célula de los Chapitos y los vamos a dar a conocer pronto, hay historia en el hospital”, afirmó.

García Harfuch aseguró que las investigaciones continúan en coordinación con autoridades locales y federales, con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos y presentar resultados en breve.

Asimismo, subrayó que este ataque se enmarca dentro de la violencia generada por grupos delictivos que operan en la región, y reiteró el compromiso del Gobierno federal para combatir a las organizaciones criminales responsables de estos actos.